Giugliano, commercianti in protesta: striscioni per denunciare la crisi del commercio locale

Una protesta silenziosa, ma dal forte impatto visivo. Alcuni commercianti di Giugliano hanno affisso striscioni oggi pomeriggio lungo Corso Campano per denunciare la crisi che sta colpendo il commercio locale.

“Grazie per l’agonia”, recita uno dei cartelli esposti nel tratto di Corso Campano che si interseca con via Antimo Panico, dove da oltre quattro mesi la strada è interdetta a causa del rischio crollo di alcuni edifici. Poco più avanti, un altro striscione con la scritta “I commercianti ringraziano” è stato affisso nei pressi del new jersey che delimita l’arteria stradale.

Una protesta silenziosa, dunque, per accendere i riflettori su una situazione che, secondo i commercianti, è ormai insostenibile. La chiusura della strada e la presenza del cantiere hanno ridotto drasticamente il numero di clienti, facendo crollare le vendite. E la crisi non risparmia nemmeno la vicina via Roma, dove diversi esercenti si sono visti costretti ad abbassare le saracinesche, schiacciati da spese sempre più alte e da un drastico calo della clientela. Quella che un tempo era la strada dello shopping giuglianese per eccellenza, oggi fatica a sopravvivere.