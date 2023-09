Paura questo pomeriggio a Giugliano. Intorno alle ore 16 di oggi, martedì 12 settembre, la copertura dell’ex cinema “Moderno” è crollata provocando un forte tonfo che ha spaventato i residenti della zona. La struttura, in disuso da anni, è attigua alla palazzina che ospitava il comando dei vigili urbani, dichiarata inagibile dai vigili del fuoco.

Giugliano, collassa il tetto dell’ex cinema “Moderno”

Già nel mese di luglio, sui social, erano state lanciate diverse segnalazioni. La struttura presentava diversi fori e una parte in legno aveva già ceduto. Oggi il collasso della superficie centrale. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

La questione cinema in città ha sempre creato dibattito e le varie amministrazioni che si sono succedute negli anni hanno sempre assicurato di voler ridar vita al cinema Moderno. C’è anche una delibera di giunta che inserisce il progetto di rifunzionalizzazione della sala nei Pics, programmi della regione campania, per un importo di 430mila euro. L’obiettivo, si legge nella delibera, è di destinare l’ex cinema a spazio aggregativo e per attività culturali e sociali e di intrattenimento”.