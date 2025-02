Giugliano. Un’operazione congiunta, quella di questa mattina, ha visto l’intervento coordinato delle forze dell’ordine al campo Rom di via Carrafiello, a Giugliano, area attualmente oggetto di una sentenza che dispone lo sgombero per chi vi risiede nell’insediamento. Il blitz, che ha visto impegnati Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Esercito e Polizia Metropolitana, ha interessato 87 persone e 35 veicoli, con l’obiettivo di verificare la regolarità della situazione e contrastare eventuali violazioni delle normative vigenti.

Giugliano, blitz interforze al campo rom: numerose contestazioni e 22 veicoli sequestrati

Nel corso dell’operazione, sono state eseguite quattro perquisizioni, le quali hanno prodotto esito negativo, evidenziando però numerose irregolarità: 28 contestazioni al Codice della Strada, 18 per mancanza di copertura assicurativa, con sequestro ammesso del veicolo; 4 contestazioni per veicoli cessati dalla circolazione, due per veicoli sprovvisti della prescritta revisione. Scoperto anche un veicolo con caratteristiche difformi da quelle costruttive ed eseguite tre contestazioni per mancanza dei documenti al seguito. Inoltre, durante l’operazione sono state rimosse sette carcasse di auto prive di segni identificativi. Sequestrati ben 22 veicoli.