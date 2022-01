“Io posso anche sposare le aperture del centrodestra in questi primi due anni di amministrazione, in merito ad alcuni progetti da realizzare per la città ma credo che oggi ci sia bisogno di un cambio di rotta: capisco due anni di dialogo con l’amministrazione Pirozzi ma io non vedo questi risultati concreti di cui tutti parlano. Non possiamo perdere il Puc e il Pnrr: credo che l’amministrazione stia facendo poco rispetto a questi due passaggi fondamentali. Opposizione significa anche spronare per dei progetti futuri”: queste le parole di Emanuele Bifaro, nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia a Giugliano, intervenuto a Campania Oggi, trasmissione in onda su Teleclubitalia dal lunedì al venerdì alle 13.

L’intervento di Emanuele Bifaro

Da nuovo coordinatore del partito Bifaro dice “di volere un partito più presente sul territorio: a livello nazionale Fratelli d’Italia ha circa il 20%. C’è bisogno di un forte rinnovo del partito, di essere più presenti anche rispetto a contenuti e manifestazioni. La linea del partito sarà quella di essere un’alternativa a Pd e 5 Stelle come afferma anche Giorgia Meloni a livello nazionale” afferma Bifaro a Teleclubitalia.

“Dobbiamo pensare anche al momento in cui è stata eletta quest’amministrazione: eravamo nel periodo del Covid, quindi è stata una campagna elettorale differente. Io posso anche sposare le aperture del centrodestra in questi primi due anni di amministrazione in merito ad alcuni progetti da realizzare per la città. Io credo che oggi ci sia bisogno di un cambio di rotta” sostiene il nuovo coordinatore di Fdi.

Bifaro commenta poi la presenza del centrodestra durante l’ultimo consiglio comunale del 2021 in cui il centrodestra ha fatto sì che la maggioranza potesse tenere la seduta. “Il fatto che sia stato il centrodestra a mantenere il numero legale nell’ultimo consiglio comunale è molto grave. La nostra sponda è la città: se non dovesse cambiare il passo di quest’amministrazione, la nostra sarà una linea dura. Cercheremo di portare anche in consiglio le nostre idee che riguardano Puc e Pnrr” conclude Bifaro.

Qui la diretta