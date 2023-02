GIUGLIANO-SANT’ANTIMO. Ricorderete questo video pubblicato dalla nostra emittente per denunciare il furto di una bici di uno dei dipendenti dello Chalet del centro di Giugliano. Quell’episodio aveva scatenato l’indignazione del web in quanto la giovane vittima spiegò che abitando a Marano non sapeva da quel momento come andare a lavoro. Queste parole e il filmato da noi pubblicato hanno scatenato l’indignazione del web ma anche una reazione da parte di Expert Mallardo che ha voluto omaggiare, Davide il giovane dipendente dello Chalet, con una nuova bici, uguale a quella che gli è stata sottratta.

Questa mattina la consegna al punto Expert del centro commerciale Il Molino di Sant’Antimo.

Da un evento negativo, una risposta e un segnale positivo e di solidarietà da parte di storici imprenditori dell’area nord di Napoli che hanno così aiutato la giovane vittima che da oggi ha nuovamente la sua bici per recarsi a lavoro.