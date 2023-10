Momenti di paura si sono vissuti, questa mattina, in via Pigna a Giugliano. Un Suv ha preso improvvisamente fuoco al centro della carreggiata: le fiamme partite dal cofano anteriore hanno distrutto buona parte della carrozzeria e il parabrezza anteriore. È accaduto proprio dinanzi all’ingresso del supermercato Lidl, a pochi passi dalla piccola rotatoria.

Giugliano, auto prende fuoco davanti a supermercato

L’incendio accompagnato da due boati, ha sprigionato una colonnina di fumo nero, visibile a chilometri di distanza. Le cause restano ancora ignote. Pare che in quel momento non ci fosse nessuno in auto. Non risulterebbero dunque feriti.

Non si esclude che l’auto possa essere stata colpita da un’avaria che, a sua volta, abbia innescato l’incendio. Spavento tra i passanti e gli automobilisti che stamattina percorrevano via Pigna per recarsi a lavoro o accompagnare i figli a scuola. Allertati i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento.