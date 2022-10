E’ polemica a Giugliano sul costo della Tari. In questi giorni per cittadini e commercianti sta arrivano la tasse sui rifiuti, in gran parte dei casi con prezzi maggiorati. Diversi i fattori che avrebbero inciso sull’aumento del tributo comunale ed è scontro tra maggioranza ed opposizione.

“E’ una situazione che si sarebbe potuta evitare se ci fosse stata programmazione dell’amministrazione, così come in altri comuni dove ci sono stati bonus specifici – dice Luigi Sequino, consigliere di minoranza -. Ci troviamo di fronte all’ennesima bugia, prima hanno promesso che diminuivano le tasse e poi i cittadini si vedono arrivare questi importi viene a galla l’ennesima bugia di questa amministrazione”.

“L’amministrazione non vuole certo aumentare la Tari – spiega Rosario Ragosta, consigliere di maggioranza -. L’aumento è dovuto in parte al decreto dell’anno scorso per le attività che hanno avuto sgravio nel covid con i vari codici Ateco. Rispetto ai cittadini l’aliquota è cambiata, ci sono stata minimi aumenti, ma parliamo del 5-6% a famiglia e parliamo di aumenti che variano in base all’aliquota fissa e quella variabile e purtroppo i cittadini subiscono un aumento. Chi vive da solo invece risparmia”.