Giugliano. Si chiamerà “Dolcezze” ed aprirà i battenti sabato 9 settembre in via Dante Alighieri 20 (all’incrocio con via Vittorio Veneto) a Giugliano, con un Open Day nel corso del quale si avrà modo di conoscere il format messo a punto dall’imprenditrice giuglianese Antonella Fontanella.

Il progetto è volto ad essere la continuazione di quello che fu lo storico e vincente “R.A.I. Dolciaria” del compianto marito di Antonella, Mimmo Iodice, storico rifornitore del settore, da molti conosciuto come l’ideatore, nell’area nord di Napoli, della vendita a dettaglio di prodotti per dolci. Nel negozio, molto frequentato da casalinghe e massaie, Mimmo, pasticciere da generazioni , dispensava ricette e consigli.

“Dolcezze”, non sarà solo fornitore di materie prime per esperti ed appassionati di dolci, ma si occuperà anche di confetteria e sarà rivendita anche di utensili per la preparazione e articoli per feste.

Importanti collaborazioni caratterizzeranno lo store, tra questi Maxtriss per la confetteria, Elenka per le paste siciliane, Ambrosio per la frutta candita, Irca per la cioccolata senza glutine, Saracino per la pasta da zucchero modellabile e Decora, marchio produttore di articoli per cake designer. È possibile seguire lo store su instagram dolcezze_rai