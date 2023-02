Giugliano. Avrà luogo giovedi 16 febbraio alle ore 20,30 in via Vicinale Cesa di Parete a Giugliano il taglio del nastro del centro sportivo “Green Club 2.0”. Il luogo è stato in passato riferimento per gli sportivi del quartiere Casacelle, ora dopo un corposo restyling consta di campi di calcetto e padel e ha come obiettivo essere luogo di socialità attraverso le attività sportive. Parteciperanno all’opening anche le giocatrici della squadra di calcio “Giugliano Women”.

COMUNICATO STAMPA