Solo poche settimane fa abbiamo riportato il racconto della madre di una ragazzina molestata da un uomo che l’aveva avvicinata tra Giugliano e Villaricca. Ora arriva una nuova segnalazione. Questa volta una professoressa sarebbe stata invece avvicinata da un manico nella zona situata nei pressi dell’ospedale San Giuliano. Subito è partito il tam tam sui social di cittadini preoccupanti.

Giugliano, altro tentativo di rapimento: psicosi o realtà?

I carabinieri, che avevano ricevuto la denuncia sul primo caso, questa volta non avrebbero ancora avuto segnalazioni ufficiali ma stanno comunque monitorando il caso. Stando al racconto di alcuni cittadini, si tratterebbe però di due uomini, a bordo di veicoli diversi. In entrambi gli episodi gli studenti dell’istituto Marconi ed alcuni passanti sarebbero riusciti a scattare delle foto dei due malintenzionati.

Si tratta comunque di voci ancora da accertare e sono in corso tutti gli accertamenti per capire se si tratti di psicosi oppure se i timori sono fondati e nella zona tra Giugliano e Villaricca resta la preoccupazione. Sui social è esplosa la psicosi. In un post Facebook apparso nel gruppo “Sei di Mugnano se…” una cittadina ha scritto che “oggi (ieri, ndr) è stato compiuto un secondo tentativo di rapimento di una prof da parte di un maniaco”.

Il precedente

Sembra invece confermato il caso della 14enne oggetto di un tentativo di sequestro di persona avvenuto in via Domenico Fontana lo scorso 11 maggio. In quella circostanza la giovane studentessa fu avvicinata, strattonata e trascinata verso l’auto da uno sconosciuto, salvo poi riuscire a divincolarsi e scappare anche grazie all’attenzione dei passanti. La ragazzina riportò dei lividi sul braccio e fu medicata all’ospedale San Giuliano. I genitori della vittima hanno sporto denuncia ai militari dell’Arma.