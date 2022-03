Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza in via Mattia Coppola, cosiddetto Vico e’ Miciano, a Giugliano. I residenti della palazzina pericolante – e occupata abusivamente – avevano 15 giorni di tempo per lasciarla e trovare una nuova sistemazione.

Giugliano, al via le operazioni di messa in sicurezza della palazzina abusiva in via Mattia Coppola

A inizio marzo il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, aveva firmato un’ordinanza con la quale disponeva lo sgombero dell’immobile abusivo entro due settimane.

“Riaprire il cosiddetto Vico ‘e Miciano non vuol dire solo agevolare il traffico veicolare, ma è soprattutto restituire sicurezza e legalità a tanti nostri concittadini”, dichiarò il primo cittadino.

Chi vi risiedeva – perlopiù soggetti stranieri – ha già lasciato l’edificio entro il termine stabilito. Stamattina le forze dell’ordine hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dell’area, disattivando anche le utenze domestiche.

Di recente la Polizia Municipale, ordini del capitano Salvatore Borgese, aveva eseguito un blitz in via Mattia Coppola. Durante i lavori di messa in sicurezza degli immobili, i vigili urbani trovarono e sequestrarono tre scooter e una Audi Q3 Sportback. L’auto di grossa cilindrata era, tra l’altro, intestata ad un uomo della provincia di Salerno. Tutti i veicoli risultano infatti rubati.