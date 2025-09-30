Giugliano, al via i Beauty Days del Parco Commerciale “Grande Sud”

Giugliano. Ottobre è il mese della bellezza al Parco Commerciale Grande Sud! Dal 1° al 19 ottobre arrivano i Beauty Days, un evento unico che unisce shopping, cura di sé e tanti appuntamenti speciali. Nei punti vendita aderenti – Anima e Corpo, Centri Unico, Idea Bellezza, Profumerie Mallardo, Wycon, L’Erbolario, Bottega Verde, Yves Rocher, Kiko Milano e Vision Ottica – troverai promozioni esclusive per valorizzare il tuo stile e la tua bellezza.

In più, il Centro si trasformerà in un vero e proprio salone a cielo aperto con eventi e consulenze gratuite:

4 e 12 ottobre – Make-Up Session (10:30 – 12:30 | 16:00 – 20:00)

11 e 18 ottobre – Consulenza di Armocromia (10:30 – 12:30 | 16:00 – 20:00)

17, 18 e 19 ottobre – Beauty Corner con Kiko Milano

4, 5, 18 e 19 ottobre – Consulenza della pelle con Yves Rocher

Un’occasione perfetta per scoprire nuovi segreti di bellezza, ricevere consigli personalizzati e vivere momenti di relax e divertimento tra shopping e novità.

Ti aspettiamo ai Beauty Days dal 1° al 19 ottobre al Parco Commerciale Grande Sud!

Scopri di più su www.beautydaysfestival.it/grandesud/