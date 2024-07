Giugliano. Avrà luogo domani a Licola mare, nella spiaggia antistante piazza Cristoforo Colombo, l’inaugurazione della seconda edizione di “Inclusive Beach”.

Un lido con 50 ombrelloni, lettini, bagni chimici, passerella, sedie job per i cittadini diversamente abili e tutti i confort per i cittadini di ogni età a titolo gratuito. Per l’accesso basterà inviare un messaggio utilizzando “whatsapp” al numero 3897921084.

Ad annunciarlo il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi che scrive attraverso i canali social: “Una buona amministrazione dimostra negli anni di saper programmare, senza affidarsi ad iniziative improvvisate, seppur positive. Il segreto per migliorare un territorio è la programmazione in modo da trasformare in ordinario tutto quello che la prima volta poteva apparire un risultato impossibile, irrealizzabile o frutto della buona sorte”.

Impegnato sul progetto il consigliere comunale Stefano Palma che ha dichiarato:“Ebbene sì anche quest’anno siamo riusciti, sempre con i fondi comunali e regionali a riattrezzare la nostra amata spiaggia che si chiama “inclusiva” proprio perché è super attrezzata per tutti ma davvero tutti – il consigliere di maggioranza ha aggiunto infine – Sarà possibile prenotare un ombrellone per un giorno fino ad un massimo di sette giorni in modo da concedere a tutti coloro che ne faranno richiesta, la possibilità di usufruire di questo servizio”.

La spiaggia sarà gestita dagli operatori della cooperativa affidataria “Networksociali”. È previsto anche un servizio navetta con percorso dal centro di Giugliano alla spiaggia.