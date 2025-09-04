Un atto di straordinaria generosità, unito a un’impeccabile sinergia tra le strutture sanitarie, ha reso possibile un cruciale prelievo multiorgano presso l‘Ospedale “San Giuliano”di Giugliano, afferente all’ASL Napoli 2 Nord. Gli organi, donati da un cinquantenne deceduto a seguito di un’emorragia cerebrale, sono stati destinati a salvare diverse vite.

Giugliano, al San Giuliano intervento chirurgico per il prelievo di 3 organi per i trapianti

L’operazione è stata condotta dopo l’attenta e scrupolosa valutazione della morte cerebrale, secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente. Grazie a un coordinamento tempestivo ed efficace con i centri trapianti, il cuore è stato inviato

all’Ospedale San Camillo Forlanini di Roma, il fegato al Cardarelli di Napoli e i reni al Ruggi di Salerno.

“Siamo profondamente grati alla famiglia del donatore per questo gesto di straordinaria generosità che ha permesso di offrire una nuova speranza a diversi pazienti in attesa di trapianto,” ha dichiarato la Direttrice Generale Monica Vanni “Questo successo operativo, reso possibile da un’eccellente professionalità di tutta l’equipe medica e infermieristica e da un coordinamento impeccabile, ribadisce il nostro impegno costante nel promuovere la cultura della donazione d’organi.” Questo evento sottolinea l’importanza cruciale di sensibilizzare i cittadini sulla

donazione