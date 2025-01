Giugliano. Al Crazy Ball Fun Village la presentazione di “Quelli del Sabato”, il nuovo libro di Matteo Pollastro

Questa sera, alle ore 19:15, il Crazy Ball Fun Village di Giugliano in Campania si trasformerà in un palcoscenico dedicato alla passione per il calcio con la presentazione di “Quelli del Sabato”, il nuovo libro di Matteo Pollastro. Un omaggio sincero al calcio del nostro territorio, ai campi giuglianesi e ai legami profondi che questo sport sa creare.

L’autore, Matteo Pollastro, racconta i sogni, le sfide e le emozioni che abitano il mondo del calcio. Quelli del Sabato non è solo una raccolta di storie, ma un tributo alle nostre radici, a quelle partite che, sabato dopo sabato, tengono viva la magia del pallone come linguaggio universale.

A moderare l’evento sarà Domenico Fontanella, presidente dell’associazione Identità Scipia, che guiderà una serata ricca di interventi e spunti di riflessione. Inoltre non mancheranno degli interventi speciali, saranno presenti Dott. Domenico Modola, in rappresentanza dell’Associazione Melagrana, On. Prof. Antonio Iodice, presidente onorario dell’Istituto di Studi Politici San Pio V di Roma, Giuseppe Volpecina, ospite speciale della serata.

Non mancherà, naturalmente, il protagonista dell’evento: l’autore Matteo Pollastro, pronto a condividere con il pubblico la sua visione e le emozioni che lo hanno ispirato.

L’incontro sarà un’occasione unica per immergersi in una narrazione che va oltre il calcio, raccontando storie di vita, sacrifici e sogni condivisi. Al termine, sarà possibile dialogare con l’autore e acquistare copie autografate del libro. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del calcio e della buona lettura