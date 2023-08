Quello che era il bene del boss diventerà un edificio a disposizione della cittadinanza di Giugliano. E’ questa la fine e il nuovo inizio del palazzo di via Dante Alighieri che da questa mattina è oggetto di un abbattimento per poi essere ricostruito. Da stamane la strada a ridosso del centro città è chiusa proprio per consentire le operazioni di demolizione in sicurezza e sarà interdetta al traffico fino al 30 agosto. Il bene che era del boss Francesco Rea è stato confiscato nel lontano 2011 e oggi è nel patrimonio del Comune che ha intercettato due finanziamenti per la sua rinascita quando diventerà sala conferenze, sportello ascolto e uffici comunali.

Un segnale di contrasto alla camorra importante in quello dunque che è stato fino a ieri un edificio abbandonato.

Un momento di svolta questo dell’abbattimento anche per i residenti della zona.