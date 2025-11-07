Giugliano, a breve il cantiere dell’Annunziata: 2 milioni per migliorare e mettere in sicurezza il Santuario

Sta per partire l’intervento atteso da anni al Santuario di Maria SS. Annunziata, nel cuore di Giugliano. È stato approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza e la riqualificazione del complesso, grazie a un finanziamento di 2 milioni di euro del PNRR.

L’edificio, uno dei luoghi di culto più antichi e simbolici della città, risale al XVI secolo ed è da tempo in condizioni di degrado. Le impalcature che lo avvolgono da quasi vent’anni sono diventate il simbolo di un’attesa troppo lunga. L’intervento prevede il miglioramento sismico e la messa in sicurezza della struttura, seguiti dal restauro delle opere d’arte interne e dal recupero del contesto architettonico.

L’annuncio ufficiale dell’apertura del cantiere è atteso nei prossimi giorni. Per la comunità giuglianese, il recupero dell’Annunziata rappresenta sicurezza, bellezza e dignità: un passo concreto verso la rinascita del centro storico e della vita cittadina.