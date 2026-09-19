Giugliano. 50 anni di sacerdozio per monsignor Pennacchio e don Cartesio

Cinquantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale per monsignor Salvatore Pennacchio e don Giuseppe Cartesio. Ieri pomeriggio, a Giugliano, nella Chiesa Collegiata di Santa Sofia, si è tenuta la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo. Un momento di festa e di preghiera per celebrare mezzo secolo di ministero sacerdotale, alla presenza del clero e dei tanti fedeli che hanno voluto condividere con i due sacerdoti questo importante traguardo.