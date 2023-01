Sorpreso a spacciare, 22enne di Giugliano viene arrestato e poi scarcerato. Si tratta di Andrea D’Ausilio, difeso dall’avvocato Luigi Poziello.

Giuglianese sorpreso a spacciare a Scampia: arrestato e poi scarcerato

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Enzo Striano a Scampia hanno notato un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa da terra, in uno spazio tra il marciapiedi e la ruota di un veicolo in sosta, l’ha ceduta ad una persona a bordo di un’auto che si poi è allontanata.

Gli agenti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 115 euro, mentre a terra hanno rinvenuto 2 bustine contenenti circa 2 grammi di marijuana e 11 stecche di hashish del peso di circa 40 grammi. Il 22enne, Andrea D’Ausilio, difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, è stato processato per direttissima ed è stato condannato ad un anno con la pena sospesa, venendo scarcerato immediatamente.