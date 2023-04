Si alza per ricevere l’eucarestia. Al ritorno non trova più il portafoglio. E’ l’amara sorpresa che una fedele ha ricevuto durante la messa del giovedì santo a Macerata Campania.

Macerata Campania, le rubano portafoglio durante l’eucarestia

Teatro del furto è stata la chiesa di San Martino Vescovo. La vittima è una signora che stava partecipando alla celebrazione del giovedì in vista della Pasqua. La donna aveva lasciato la borsa sulla panca, alzandosi in piedi e mettendosi in fila per il rito dell’eucarestia.

Tuttavia, tornata al suo posto in pochi minuti, al rientro ha notato l’assenza del borsellino, con denaro e documenti. E’ stato lanciato un appello via Facebook sui gruppi social di Macerata Campania per far sì che almeno i documenti possano essere riconsegnati alla vittima del furto. Non è la prima volta che ladri e malintenzionati agiscono durante gli eventi religiosi approfittando della distrazione dei fedeli.