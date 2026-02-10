La memoria come dovere civile, per non dimenticare una delle pagine più dolorose della storia del Novecento. Anche Aversa ha celebrato il Giorno del Ricordo, rendendo omaggio ai martiri delle foibe e alle vittime dell’esodo giuliano-dalmata-istriano. La cerimonia commemorativa si è svolta questa mattina al Parco Pozzi, luogo dal forte valore storico: ex campo profughi che, dal secondo dopoguerra fino ai primi anni novanta, ha accolto circa duemila esuli, non solo provenienti dal Friuli Venezia Giulia ma anche da altre nazioni.

Giorno del Ricordo, Aversa celebra le vittime delle foibe: cerimonia al Parco Pozzi

Alla manifestazione hanno preso parte il sindaco Francesco Matacena, una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, il Comitato 10 Febbraio e il Comitato Interforze di Parete. Preziosa la testimonianza di Sofia Simeone, nipote di Angelo Di Vivo, finanziere normanno ucciso nelle foibe insieme al concittadino Ciro Di Pietro, guardia penitenziaria. Al termine della cerimonia è stato deposto un bouquet di fiori dinanzi al monumento all’ingresso del parco. Un ricordo che ad Aversa si rinnova ogni anno, dal 2015 ad oggi, nel segno della memoria e della verità storica.

Le interviste