La Giornata mondiale del sonno è un evento annuale organizzato dalla Commissione della Giornata mondiale del sonno della World Association of Sleep Medicine dal 2008. Promosso dagli americani, si è poi gradualmente diffuso in più di 90 paesi in tutto il mondo. Quest’anno ricorre il 18 marzo 2022. Vediamo cosa è e il significato del World Sleep Day.

Giornata mondiale del sonno: cosa è

La Giornata mondiale del sonno è un evento annuale, dedicato alla cultura e consapevolezza dell’importanza del sonno. È l’occasione per comprendere l’importanza del dormire bene sulla vita delle persone e, al contempo, le conseguenze negative che la carenza e i disturbi del sonno producono sia a livello psico-fisico individuale sia in termini di costi sociali per la collettività.

Giornata mondiale del sonno: significato

Nata nel 2008, la Giornata mondiale del sonno si celebra contemporaneamente in ogni parte del mondo nel venerdì che precede l’equinozio di primavera, ossia la stagione della rinascita e del risveglio della natura, che influenza, e non poco, il ritmo circadiano (sonno-veglia), di tutti gli esseri viventi.

Durante la giornata, si celebrano in tutto il mondo ed on-line eventi comprendenti discussioni, presentazione di materiale educativo ed esibizioni.

Giornata mondiale del sonno: immagini

Ecco alcune immagini da poter inviare in occasione del World Sleep Day, specie ad amici e conoscenti che amano particolarmente dormire.