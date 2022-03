Gianni Cavina è stato un attore e sceneggiatore italiano. Nel 1997, ha vinto il Nastro d’argento al migliore attore non protagonista con il film Festival di Pupi Avati. Vediamo maggiori dettagli su di lui e le cause della morte.

Gianni Cavina: chi era, età, biografia

Gianni Cavina è nato il 9 dicembre 1940 a Bologna, sotto il segno del Sagittario. Non è nota la sua altezza.

Era legato a Pupi Avati da una profonda amicizia, sin da quando aveva compiuto i primi passi nel mondo del teatro. Tra loro nasce un’intesa artistica che porta Cavina a partecipare a molti dei suoi film, sia come attore che sceneggiatore. Nel 1975, in La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone recita da protagonista con Ugo Tognazzi e Paolo Villaggio. Lavora anche per alcune produzioni televisive, nella serie Dancing Paradise nei primi anni 80 e nel film biografico Noi tre. Nel 1997, vince il Nastro d’argento come miglior attore non protagonista per il film del regista bolognese “Festival”. Negli anni 2000, prende parte al film Sole negli occhi di Andrea Porporati, recita nel film di Marco Bellocchio Il regista di matrimoni e torna poi con Pupi Avati in diversi film come Gli amici del bar Margherita ambientato nella Bologna degli anni ’50. Ha avuto un ruolo nella serie tv di Rai 1 “Una grande famiglia”, andata in onda per tre stagioni, riscuotendo un grande successo di pubblico.

Gianni Cavina: causa morte, malattia

Gianni Cavina è morto questa notte a Bologna, all’età di 81 anni, a causa di una malattia che lo affliggeva da tempo.

Gianni era già malato ma aveva affrontato con grande forza anche le riprese di Dante, dove interpreta il notaio Pietro Giardino. “Aveva le qualità dell’attore completo, poteva passare dalle parti più comiche ed esagerate, come quelle che interpretò nei nostri primi film, a ruoli molto sentiti e importanti, che ha portato nei nostri film ma anche in quelli di altri importanti registi, da Luigi Comencini a Marco Bellocchio. C’è un film di Pupi che la Rai ha e che spero che mandi in onda per ricordarlo, Il signor Diavolo, dove fa un bellissimo ruolo”, ha affermato in merito alla sua persona lo sceneggiatore Antonio Avati.

Gianni Cavina: moglie, figlio, vita privata

Gianni Cavina è sposato da tanti anni con sua moglie. Purtroppo non si conosce l’identità della donna, questo perché Cavina è sempre stato un uomo molto riservato. Non si sa se i due abbiano mai avuto dei figli.