Si tinge di giallo l’aggressione consumata ieri a Villaricca, lungo via consolare Campana, al confine con Qualiano. Una ragazza di nome Jessica ha denunciato – via social – di essere stata colpita con una testata da uno sconosciuto.

Giallo a Villaricca, uomo incappucciato le si avvicina e le dà una testata: “Attenti”

La vittima ha raccontato i dettagli della vicenda in un gruppo social villaricchese , postando uno scatto che mostra la sua fronte sanguinante dopo l’aggressione subita. “Scusate per la foto ma volevo segnalare di fare attenzione – scrive -. Nei pressi di via Campana (precisamente in via Milano, ndr) sono stata aggredita. Un uomo incappucciato mi ha dato una testata sulla fronte ed è scappato”.

La vittima, dopo le cure mediche del caso, ha sporto denuncia alle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’identità dell’uomo. Il gesto violento da parte dello sconosciuto è avvenuto nei pressi di un negozio cinese, dove non sarebbero presenti telecamere. Non sono noti i motivi del raid e se l’aggressore incappucciato conoscesse o meno la vittima. Non si esclude che si possa trattare di una persona psicolabile o sotto effetto di sostanze stupefacenti che abbia agito di impulso.