È stato senza dubbio l’evento clou dell’estate partenopea: Geolier ha conquistato l’Ippodromo di Agnano con due concerti epocali, venerdì 25 e sabato 26 luglio, richiamando oltre centomila spettatori.

Geolier infiamma Napoli: due concerti sold out all’Ippodromo di Agnano e poi l’annuncio: tripla data al Maradona nel 2026

Un vero e proprio bagno di folla ha celebrato il rapper di Secondigliano, idolo della scena urban italiana, che ha regalato al suo pubblico due serate indimenticabili tra hit, emozioni e scenografie spettacolari.

Il palco ha visto alternarsi una sfilza di ospiti d’eccezione: da Lazza a Rocco Hunt, da Luché a MV Killa, in un susseguirsi di collaborazioni esplosive. Applausi a scena aperta anche per il suggestivo drone show che ha illuminato il cielo di Napoli con immagini simboliche, tra cui un tributo mozzafiato a Diego Armando Maradona.

Ma il momento più atteso è arrivato quando Geolier, visibilmente emozionato, ha annunciato dal palco il suo primo tour negli stadi per l’estate 2026. Due le date già confermate allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 26 e 27 giugno 2026, andate sold out in poche ore. A grande richiesta è stata subito aggiunta una terza data.

Il rapper del rione Gescal continua così a frantumare record, consacrandosi come una delle voci più influenti della nuova scena musicale italiana.