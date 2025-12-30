Geolier e 50 Cent, spunta in rete “Phantom”: spoiler o fake? Mistero sul brano virale

Spoiler o fake? È il quesito che da ieri sera anima il web dopo la comparsa improvvisa di “Phantom”, presunto brano inedito di Geolier con 50 Cent, apparso prima su TikTok e poi rimbalzato rapidamente su tutti i social network. Una traccia che, se confermata, sarebbe destinata a entrare nel nuovo album del rapper napoletano, “Tutto è possibile”, annunciato per il 16 gennaio.

Il disco è già molto atteso anche per un altro featuring di grande rilievo: quello con Pino Daniele nella title track, realizzato a partire da “Sirenuse”, brano inedito registrato ai tempi di Medina e finora ascoltato solo in un docufilm dedicato a Massimo Troisi.

“Phantom” convince: niente Intelligenza Artificiale

Ma ora l’attenzione è tutta su “Phantom”. Il pezzo sembra autentico: non uno scherzo né un prodotto dell’Intelligenza Artificiale, bensì una versione probabilmente non definitiva, forse un appunto di lavorazione. Il brano funziona e convince sin dal primo ascolto. Geolier apre da solo con il suo flow verace, dichiarando: «Song ’a bandiera d’ ’o Sud», tra riferimenti alla Costiera Amalfitana e alla vita di strada, raccontata come destino che si costruisce fin da bambini. Il ritornello ruota attorno alla “Phantom”, forse una Rolls Royce, simbolo di riscatto e successo.

Poi entra Curtis James Jackson III, inconfondibile, prima di lasciare nuovamente spazio al venticinquenne del rione Gescal, che chiude riprendendo il ritornello.

Nessuna conferma ufficiale, il mistero resta

Il brano, secondo le voci, sarebbe prodotto da Lazza e Low Kidd, ma nessuna conferma ufficiale è arrivata nel corso della notte. Intanto “Phantom” continua a circolare di chat in chat come una sorpresa di fine anno, con il rischio di scomparire improvvisamente dalla rete.