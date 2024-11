Geolier assume due fan come suoi dipendenti: “Sogno è offrire lavoro a chi non ce l’ha”

Sono sempre stati fan sfegatati di Geolier, tanto da avere la fanpage più seguita dei social del rapper napoletano. E ora questi due ragazzi sono stati assunti proprio dal loro beniamino.

E’ la storia di Nunzia e Gaetano che Geolier ha assunto come suoi dipendenti al “Geolier Official Pop-Up Store” di Nola, ovvero il primo negozio ufficiale dedicato al rapper di Secondigliano. La giovane coppia di fidanzati di Marianella, Nunzia Ferone e Gaetano D’Alterio, sono da sempre appassionati di Emanuele Palumbo, in arte Geolier che ha commentato: “Per me il sogno più grande ora è poter offrire un lavoro a chi non ce l’ha”.

Fan assunti da Geolier

I dettagli sono stati raccontati al Corriere da Gaetano, il fratello di Emanuele: “Oltre ad avere i profili ufficiali di Emanuele — ha spiegato Gaetano Palumbo —, siamo da sempre molto attenti anche a tutto ciò che in particolare sui social ruota intorno a mio fratello. Nell’oceano sempre più vasto di piccoli influencer , ho subito notato Nunzia e Gaetano, che di fatto gestiscono la fan page di Geolier più attiva e identificativa, perché a differenza di tante altre convoglia i veri fan di Emanuele. Sono i migliori per poter raccontare i tanti cimeli presenti nello store, che vanno dalla moto agli indumenti”.

“Grazie di tutto Geolier, ti saremo grati a vita. Grazie anche a tutti voi che ci supportate giorno per giorno”, le parole della coppia su Instagram.