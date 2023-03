Gardaland cerca personale da assumere in vista della nuova stagione turistica 2023. Il noto parco di divertimento è alla ricerca di 1000 risorse interessate a lavorare negli hotel e all’interno del parco giochi. Si cercano anche ulteriori figure da impiegare stabilmente nell’ambito tecnico.

Gardaland cerca personale: 1000 assunzioni per la stagione 2023

Il 25 marzo la struttura, situata a Castelnuovo del Garda, in provincia di Veron, aprirà nuovamente i battenti. Per questa nuova stagione è stata avviata una compagna di assunzioni per oltre 1000 giovani. Nel dettaglio, il piano degli inserimenti prevede l’ingresso di varie figure che lavoreranno presso le varie aree del parco, tra cui anche il Legoland Water Park e l’acquario Sea Life Aquarium. La ricerca è aperta anche a personale da impiegare nei 3 alberghi collegati alla struttura, il Gardaland Hotel, il Gardaland Adventure Hotel e il Gardaland Magic Hotel. I nuovi posti di lavoro a Gardaland prevedono sia contratti stagionali che assunzioni stabili.

Gli inserimenti legati alla primavera-estate 2023 avverranno in 2 fasi, con i primi 500 ingressi nel mese di marzo e il reclutamento di ulteriori 500 unità di personale all’inizio del prossimo giugno.

I profili ricercati

Addetti alla ristorazione, tra cui addetti F&B per la preparazione di pasti semplici, cassieri e addetti al palmare, addetti al servizio al banco, cuochi con esperienza.

Camerieri con esperienza (anche minima) e addetti al servizio al tavolo nei ristoranti interni al parco.

Addetti alle attrazioni, che si occuperanno di controllare accessi e sistemi di sicurezza e di azionare le attrazioni (attività che non richiede competenze specifiche di tipo tecnico).

Addetti alle biglietterie e ai tornelli di ingresso, che lavoreranno alla vendita dei biglietti presso le casse centrali e si occuperanno di fornire informazioni, anche tramite centralino.

Addetti alle vendite per i diversi shop collocati all’interno del complesso.

Addetti al ricevimento, da impiegare nelle attività di prenotazione camere, di check-in e check-out e di assistenza degli ospiti.

Cuochi e commis di cucina, che lavoreranno come capi partita o commis nelle brigate di cucina degli hotel. Tali figure devono possedere diploma o qualifica alberghiera e precedente esperienza nel ruolo (maturata anche in stage o alternanza scuola lavoro).

Baristi con esperienza.

Camerieri di sala con esperienza.

Area Staff

Come candidarsi

Gli interessati alle nuove assunzioni Gardaland per la stagione 2023 potranno mandare il proprio cv sulla sezione “Lavora con noi” sul sito web del parco. Basta compilare l’apposito form per l’inoltro del cv. Nel prossimo periodo la pagina sarà probabilmente aggiornata anche con le nuove ricerche di personale che verranno avviate dalla struttura.

