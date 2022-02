Una morte apparentemente inspiegabile, che ha scosso la rete. Una 25enne originaria dell’Inghilterra, Gaia Young, è morta a 25 anni dopo un forte mal di testa. Era rientrata da una gita con gli amici quando ha cominciato ad accusare delle forti fitte al capo che poi sono risultate fatali.

“Ho un forte mal di testa”, muore a 25 anni

Gaia aveva trascorso qualche ora in bici. Dopo un giro, il rientro a casa. Ai familiari aveva detto di non sentirsi bene, così durante la cena si è alzata da tavola e si è adagiata sul divano. A quel punto è svenuta. I genitori sono subito accorsi per sincerarsi delle sue condizioni e hanno chiamato l’ambulanza. Sono seguiti attimi di panico e disperazione. Trasportata in ambulanza all’University College London Hospital, la 25enne è morta. I tentativi dei medici di salvarle la vita si sono rivelati inutili e il personale sanitario ha dichiarato la morte cerebrale.

«In ospedale è apparsa “disidratata e agitata” ed è stata vista rotolarsi sul letto e tenersi l’addome» ha detto il dottor Veary, del team di medici che la ha seguita che ha aggiunto «Quando le ho chiesto se avesse bevuto, ha detto “non molto”». Dopo 16 ore dal suo ingresso in ospedale, le condizioni sono diventate critiche, è stata trasferita in terapia intensiva e attaccata al ventilatore e non ha più ripreso conoscenza. Adesso la Procura locale ha aperto un’inchiesta per capire le cause del decesso.

Sgomento e incredulità

Da quanto si apprende, Gaia Young non aveva malattie pregresse, neppure il Covid. La notizia del suo decesso ha sconvolto la famiglia e gettato nello sconforto anche i suoi amici, che la ricordano come una ragazza «solare e piena di vita». La madre, Dorit Young, invece ha raccontato disperata ai media britannici: «Improvvisamente si è alzata dal tavolo. Non ce ne siamo nemmeno accorti all’inizio».

In quel frangente ha ricevuto una telefonata dall’altra stanza, dove Gaia si era adagiata sul divano: «Mamma ho un forte mal di testa, sono nella stanza di fronte a riposare». La prima ipotesi della mamma è stata che la ragazza avesse avuto solo un colpo di calore. Dopo un’ora circa però Gaia Young ha cominciato a vomitare. Quindi, la chiamata dei soccorsi, l’arrivo dell’ambulanza e il triste epilogo.