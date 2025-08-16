Una banale lite per un parcheggio si è trasformata in tragedia a Gaeta, nel sud della provincia di Latina. È morto all’ospedale “Dono Svizzero” di Formia Franco Perlino, pensionato romano di 82 anni, colpito e spinto a terra durante un violento alterco avvenuto lunedì sera nell’area dell’ex vetreria Avir.

Gaeta, lite tra automobilisti finisce in tragedia: Franco muore dopo l’aggressione per un parcheggio

Secondo le prime ricostruzioni, Perlino aveva appena parcheggiato la sua Fiat Panda quando un automobilista del napoletano di 45 anni, alla guida di un’Alfa Giulietta, ha contestato la manovra. La discussione è degenerata rapidamente: l’uomo ha colpito con un pugno il finestrino della Panda, frantumandolo, e ha spinto l’anziano, che è caduto battendo la testa sull’asfalto.

Trasportato d’urgenza in ospedale, Perlino era stato ricoverato in rianimazione, ma dopo due giorni di agonia è deceduto a causa di un grave trauma cranico. La famiglia aveva dato il consenso all’espianto degli organi, ma la Procura ha disposto il blocco della procedura per consentire l’autopsia.

Il 45enne, fermato subito dopo l’aggressione e denunciato per lesioni aggravate, ora rischia un’accusa ben più grave: la Procura di Cassino ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale.