Sono tutti residenti nel campo rom di Casoria i tre malviventi arrestati dai Carabinieri della tenenza di Pagani e dal nucleo radiomobile di Nocera Inferiore autori di furti e tentati furti nelle abitazioni.

Furti nelle case nel salernitano: presi ladri in trasferta. Sono residenti a Casoria

La banda, composta da 4 uomini, si aggirava tra Angri e Sant’Egidio del Monte Albino a bordo di una Mercedes nera. Il gruppo aveva approfittato dell’assenza dei proprietari di un appartamento della zona per entrare in azione.

Il raid non è andato a buon fine grazie alla segnalazione di alcuni cittadini. I Carabinieri, infatti, entrati tempestivamente in azione, hanno colto sul fatto l’intera banda. Due malviventi sono stati immediatamente bloccati. Nel perlustrare la casa hanno trovato un terzo uomo, nascosto, che stava bloccando un ingresso con una scala. Il quarto, invece, sarebbe riuscito a fuggire.

Sono state tre, alla fine delle operazioni, le persone arrestate. Sono tutte note alle forze dell’ordine per precedenti, con un’età compresa tra i 23 e i 30 anni. Per loro la convalida dell’arresto dinanzi al giudice del tribunale di Nocera Inferiore e il ritorno in libertà, con l’obbligo di dimora prescritto nel comune di Casoria.