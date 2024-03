Almeno cinque auto rubate. Tutte Fiat Panda. Sono stati arrestati due ladri seriali, specializzati in furti di macchine che agivano tra le province di Napoli e Caserta. Hanno 29 e 63 anni. Ad acciuffarli i carabinieri. Ora sono nel carcere di Santa Maria Capua Vetere su ordine del Gip.

Furti tra province di Napoli e Caserta: presi specialisti della Fiat Panda

Furono già bloccati in flagranza dai carabinieri nell’ottobre del 2022 mentre tentavano rubare una Panda nel parcheggio dell’ospedale di Marcianise. Sono poi tornati in libertà “rimettendosi” a lavoro. Dalle indagini è emerso che i due – rispettivamente di Afragola e Caivano – erano ladri seriali di Panda, a dimostrazione del fatto che la storica auto della Fiat, come emerge dai dati statistici, è la più rubata in Italia.

Ricostruita la dinamica dei furti: i due indagati – hanno accertato i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere – effettuavano prima dei sopralluoghi per stabilire quale Panda rubare, quindi entravano in azione forzando la portiera dell’auto e manomettendo il quadro di accensione. Determinanti per le indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private e le denunce presentate dalle vittime.