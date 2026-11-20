Smantellata una banda di quattro persone specializzata nei furti d’auto e nelle estorsioni con il metodo del “cavallo di ritorno” nel casertano. Tutti i componenti sono finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di associazione a delinquere. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Caserta, smantellata banda del “cavallo di ritorno”: quattro ai domiciliari

L’inchiesta, coordinata dalla Procura e condotta dalla Squadra Mobile e dalla Polizia Stradale di Caserta, ha permesso di individuare un’organizzazione composta da almeno dodici persone originarie della provincia di Napoli. La banda avrebbe agito tra Caserta, San Nicola la Strada e Marcianise, prendendo di mira anche le auto parcheggiate nei pressi del Centro Commerciale Campania.

Secondo gli investigatori, i malviventi effettuavano sopralluoghi con vetture a noleggio e utilizzavano sofisticati dispositivi elettronici per rubare le automobili. Dopo il furto, contattavano i proprietari chiedendo da 500 a 2mila euro per la restituzione del veicolo. Le estorsioni avrebbero fruttato complessivamente 11.800 euro.

Le vetture non riscattate venivano invece smontate in officine e carrozzerie, con i pezzi destinati alla rivendita. Nel corso delle indagini, avviate nell’aprile 2022, erano già stati arrestati due presunti componenti del gruppo e sequestrata una carrozzeria.