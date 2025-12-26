Un nuovo incidente stradale si è verificato nelle prime ore di oggi, venerdì 26 dicembre, a Napoli. L’episodio è avvenuto nel quartiere Fuorigrotta, precisamente in piazzale Tecchio, poco dopo le 6 del mattino, e ha coinvolto complessivamente quattro vetture.

Fuorigrotta, si schianta contro auto in sosta: pedone resta schiacciato. È grave

Dalle prime informazioni raccolte, una Volkswagen Polo, condotta da una ragazza di 21 anni e proveniente dal sottopasso Claudio, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. L’auto è finita contro tre veicoli parcheggiati lungo la strada.

Durante l’impatto è rimasto seriamente ferito un uomo che si trovava a piedi nelle immediate vicinanze delle auto in sosta. Il pedone è stato soccorso dal personale sanitario e trasferito d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverato con prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, Unità Operativa Chiaia, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.