Tra le prime 6 della classe il successo arriva solo per l’Avellino che si aggiudica il derby contro l’Avellino, pari per Juve Stabia e Casertana.

Frenata in vetta nel girone C di serie C

17° turno archiviato nel girone C, con un rallentamento da parte delle prime della classe. Pareggia la capolista Juve Stabia che non va oltre l’1-1 con il Crotone, pareggio a reti bianche anche nello scontro diretto tra Picerno-Casertana in una gara molto bloccata, successo che arriva per l’Avellino che si aggiudica il derby al Vigorito contro il Benevento, decide una rete di Patierno. Il Taranto porta a casa il derby con il Monopoli nel posticipi del lunedì e sale al quinto posto. Il Latina non va oltre il pareggio con la Turris per 1-1 con Ricciardi che risponde alla rete di De Felice. Il Giugliano continua la sua risalita in classifica e al De Cristofaro batte il fanalino di coda Monterosi e sale al nono posto. Pareggio che non accontenta nessuno allo Zaccheria tra Foggia e Potenza. Nelle zone basse della classifica. Nell’altro posticipo del lunedì pari spettacolare nell’altro derby pugliese di giornata, 3-3 tra Virtus Francavilla e Audace Cerignola. Tonfo casalingo del Sorrento che cade in casa con il Brindisi per 0-2, chiude la giornata il derby siciliano che si aggiudica il Messina che al Franco Scoglio batte il Catania di Lucarelli, decide una rete di Emmausso