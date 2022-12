Una serata per celebrare gli obiettivi raggiunti e la crescita del gruppo in questo ultimo anno di attività. Il gruppo Free Contact, leader nel settore dei call center in Campania, ha riunito al Rosolino tutti gli operatori e i titolari delle società satellite oltre che per scambiarsi gli auguri di Natale, per premiare i dipendenti meritevoli che si sono distinti in questo 2022 e festeggiare i successi di questo anno che volge al termine.

Da un piccolo appartamento di Caivano con appena 10 dipendenti, oggi la società dopo anni di investimenti e perseveranza da parte dei tre soci, conta oltre 100 operatori in una sede di 1100 metri quadri.

Durante la serata, che ha visto anche momenti di divertimento con il comico di Made in sud Ciro Giustiniani, sono stati diversi gli operatori premiati di tutte le società del gruppo.