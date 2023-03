Frattaminore. È morto schiacciato sotto una trave di ferro un operaio di 50 anni intento ad eseguire alcune saldature. Per Luigi Monti, purtroppo, non c’è stato niente da fare.

Frattaminore, operaio muore schiacciato sotto una trave in ferro

I fatti questa mattina in via Spagnuolo, a Frattaminore. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Caivano che hanno ascoltato i testimoni e avviato le indagini. La dinamica è ancora in fase di accertamento. Nelle prossime ore si chiarirà che cosa è successo e se siano state rispettate le norme di sicurezza e quale sia la posizione d’impiego della vittima. Sul posto anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 50enne.

Un altro incidente sul lavoro

È l’ennesima morte bianca quella che si registra in provincia di Napoli. L’ultima, infatti, risale a due giorni fa a Somma Vesuviana. Un uomo di 58 anni, Vincenzo Infante, titolare di una ditta edile, è morto all’Ospedale del Mare di Ponticelli, dove era stato portato a seguito di un incidente sul lavoro: era stato investito da un mezzo pesante in manovra nella sede della ditta Vesuviana Trasporti.

Il 58enne sarebbe stato travolto mentre si trovava sul piazzale della ditta, in via Starza della Regina. A quanto pare l’autista non si sarebbe accorto della sua presenza e lo avrebbe investito.