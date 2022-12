Non solo auto, bici o motorini: qualcuno per le strade di Frattamaggiore avrà fatto caso ad un trenino. Si tratta del trenino della felicità l’iniziativa fa parte del cartellone natalizio della cittadina ed è rivolta in particolare ai più piccoli. Anche oggi, dalle 17 alle 21:00, sarà possibile partecipare ad una corsa. Il trenino parte e torna in piazza Umberto I.