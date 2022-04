Francesco Sarcina è un cantautore e chitarrista italiano, frontman del gruppo musicale pop rock Le Vibrazioni. E’ tra i coach del programma The Band, in onda in prima serata il venerdì su Rai 1. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Francesco Sarcina: chi è, età, Le Vibrazioni

Francesco Sarcina è nato a Milano il 30 ottobre del 1976, sotto il segno dello Scorpione. Ha 45 anni ed è appassionato di musica fin da bambino, grazie soprattutto all’influenza del padre chitarrista. Decide di fare di questa sua passione il suo lavoro: nel 1993, conosce Alessandro Deidda, un batterista, e i due, nel 1999, formano il gruppo Le Vibrazioni, insieme a Marco Castellani e Stefano Verderi. Nel 2003, Francesco Sarcina diventa ben noto del panorama musicale italiano, grazie al singolo di debutto del gruppo, Dedicato a te, che lo rende il volto della band. Il gruppo rimane in attività continuativa fino al 2012, per poi tornare a produrre musica nuovamente dal 2017. In questo arco di tempo, Francesco Sarcina avvia la sua carriera da solista, pubblicando due album in studio, partecipando a Pechino Express 2016 e ad Amici di Maria De Filippi 14, nonché pubblicando anche un’autobiografia: Nel mezzo (2021).

Francesco Sarcina: canzoni

Diverse sono state le canzoni del gruppo Le Vibrazioni che negli anni hanno avuto grande successo. Tra i singoli più famosi, infatti, ci sono Dedicato a te, E se ne va, Vieni da me, In una notte d’estate, Portami via, Dov’è.

Francesco Sarcina: malattia

Sarcina ha rivelato di aver condotto una vita dissoluta per un periodo, abusando di alcol e droga. E’ riuscito ad uscire da questo tunnel e superare questa fase critica dopo aver scoperto di avere un tumore, fortunatamente localizzato e gestibile, che lo ha condotto Francesco Sarcina a mettere al primo posto i figli e la famiglia. La malattia lo ha, quindi, spinto e convinto a disintossicarsi.

Francesco Sarcina: figlia, fidanzata

Riguardo la sfera sentimentale, Francesco ha avuto una relazione con Diana, non appartenente al mondo dello spettacolo, da cui ha avuto il primo figlio, Tobia, nel 2007.

Successivamente, si è sposato con Clizia Incorvaia: la coppia ha avuto una figlia, Nina, nel 2015. I due si sono separati nel 2019, in seguito a un presunto tradimento di lei con l’attore Riccardo Scamarcio.

Attualmente, il cantante de Le Vibrazioni è impegnato con la modella di origini messicane Nayra Garibo. I due sono diventati genitori della piccola Yelaiah, nata a dicembre del 2021.

Francesco Sarcina: Instagram

Su Instagram, Francesco è seguito da 109mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.