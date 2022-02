Francesca Fagnani è una giornalista e conduttrice televisiva italiana. Dal 2018, è conduttrice e autrice della trasmissione Belve, prima sul Nove (tre stagioni 2018-2019), poi su Rai 2 dal 2021. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Francesca Fagnani: chi è, età, carriera

Francesca Fagnani è nata il 25 novembre 1978, sotto il segno del Sagittario, a Roma. Ha 43 anni ed ha frequentato l’Università La Sapienza, conseguendo una laurea in Lettere con dottorato in filologia dantesca. E’ entrata in Rai nel 2001, nella sede distaccata di New York. Tornata a Roma, ha esordito come giornalista televisiva in trasmissioni di Giovanni Minoli e Michele Santoro.

Una sua prima trasmissione è Il prezzo, in cui intervista giovani che stanno scontando una pena in un carcere minorile per reati legati alla criminalità organizzata.

Dal 2018, è conduttrice e autrice della trasmissione Belve, prima sul Nove per tre stagioni dal 2018 al 2019, poi su Rai 2 dal 2021. Dal 2019, è spesso opinionista a Quarta Repubblica e Non è l’Arena, soprattutto sul tema della malavita di Roma. Il 30 novembre 2021, conduce una puntata de Le Iene con Nicola Savino.

Francesca Fagnani: marito, Mentana, figli

Dal 2013, è legata sentimentalmente al giornalista Enrico Mentana. La coppia al momento non ha figli.

Francesca Fagnani: Instagram

Francesca è attiva sui social: su Instagram, è seguita da quasi 19mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.