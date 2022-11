Prima vittima accertata a Casamicciola Terme, comune dell’isola d’Ischia colpito da una frana all’alba di oggi, 27 novembre. Lo rende noto Gaetano Manfredi, sindaco della Città metropolitana di Napoli che ha partecipato al Centro coordinamento soccorsi in Prefettura.

Frana a Ischia, Manfredi: “Prima vittima a Casamicciola Terme”

“Al momento – dice Manfredi – c‘è notizia di una vittima sicuramente accertata e ci sono ancora una decina di dispersi. La situazione si sta delineando con più precisione, perché purtroppo il problema è stato che per le condizioni atmosferiche assolutamente proibitive”.

“Abbiamo un mare forza 9 e un vento che rende impossibile l’atterraggio e il decollo degli elicotteri, il quadro si è riuscito a comporre solamente da poco tempo, da qualche ora”, ha aggiunto il sindaco di Napoli.

Finora i dispersi sono nove, tra questi c’è una 25enne straniera che non si riesce a trovare. Stamattina invece sono state tratte in salvo quattro persone: un uomo, che è stato travolto dal fango e recuperato dai soccorritori, e un’intera famiglia composta da papà, madre e il figlio di pochi mesi. Inoltre, un uomo di circa 60 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Rizzoli di Ischia: è rimasto travolto dalla frana in piazza Maio.

Dieci le case che sono state completamente travolte dal fango in via Celario e andate distrutte. Finora si contano 300 sfollati, ma il numero potrebbe aumentare nelle prossime ore. Sull’isola di Ischia sono arrivati finora una settantina di uomini dei vigili del fuoco di rinforzo con traghetti e con un elicottero del corpo.