Ancora scossoni all’interno dell’amministrazione a guida Antonio Pannone ad Afragola. Si è infatti dimesso, dopo soli 10 mesi, l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Catalano.

Foto insieme al figlio del boss, si dimette assessore ad Afragola

Sembrerebbe che la sua sia stata non una scelta spontanea e dovuta a impegni personali (così come formalizzato dallo stesso Catalano), ma agli imbarazzi provocati tra le fila della maggioranza da una foto. Un’immagine che ritrae l’ormai ex assessore abbracciato ad Angelo Moccia, figlio del boss Antonio. Ad anticiparlo un articolo a firma Francesco Celerdo sul quotidiano Cronache di Napoli.

La foto è stata scattata nel corso del weekend ad una festa e prontamente pubblicata sui social. Se il fatto in sé non costituisce reato (i due sono entrambi incensurati), la pubblicazione dello scatto ha provocato una serie di reazioni vista anche la presenza in giunta del sottosegretario Pina Castiello, a sua volta al centro di un’inchiesta giornalistica per le accuse di un pentito su suoi presunti rapporti con il clan.

“La montagna ha partorito il topolino”, ha commentato il consigliere d’opposizione ed ex candidato sindaco Gennaro Giustino. “Lo hanno sacrificato – ha continuato Giustino – sperando di poter salvare la faccia ad una maggioranza e ad un esecutivo che su molti temi, tra cui la trasparenza e la legalità, ha già perso la partita e non da oggi”. Alcune voci sostenevano infatti che il sindaco Pannone avesse chiesto le dimissioni anche di altri 3 assessori.