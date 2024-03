L’abbraccio e il selfie tra Jorit ed il leader del Cremlino, Vladimir Putin, diventa un caso e approda in Parlamento. Dopo esser stato accusato d’essere filorusso, lo street artist napoletano ha risposto con un post sul suo profilo Instagram.

Foto con Putin, Jorit al centro delle polemiche: interrogazione parlamentare per fondi di 300mila euro

“Lungi da me elogiare Putin, ma come non rompere la bolla di propaganda che ci vuole in conflitto e sempre su più fronti?”. Queste le parole dell’artista originario di Quarto, che ha fatto scattare dalla sedia anche esponenti di Fratelli d’Italia.

Il senatore Antonio Iannone, infatti, è pronto a presentare un’interrogazione parlamentare all’attenzione del ministro Sangiuliano per quanto riguarda la cifra destinata a Jorit da un bando regionale della Campania. Si tratterebbe di 300 mila euro finanziati dall’amministrazione De Luca per i quali l’esponente del partito della premier Meloni ha chiesto chiarezza.