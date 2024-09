È stato tratto in arresto il 58enne che il 13 luglio scorso ha aggredito infermieri e guardie giurate presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco.

Follia all’ospedale Maresca di Torre del Greco: 58enne picchia quattro infermiere e due vigilantes

Nella mattinata di oggi, mercoledì 11 settembre, i poliziotti del commissariato di Torre del Greco, su richiesta della Procura di Torre Annunziata, hanno arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione.

Le indagini condotte dagli agenti hanno accertato che il 58enne aveva aggredito un’infermiera, lamentando le dimissioni del fratello. L’aggressione poi si è scagliato contro un operatore socio-sanitario, colpendolo con violenti pugni al volto e provocandogli la rottura delle ossa nasali.

In difesa dei due sanitari sono intervenute due infermiere e due guardie giurate. Anche per loro non è andata meglio. Il 58enne, aiutato dal fratello, ha malmenato anche le due donne e i due vigilantes. Nella colluttazione tutti e 4 hanno riportato lievi ferite.

La segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa aveva fatto così scattare le indagini della Polizia di Stato, al termine delle quali, come detto nella mattinata odierna, il 58enne è stato tratto in arresto.