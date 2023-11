Buone notizie per i dipendenti statali. I lavoratori del pubblico impiego potranno infatti godere dei benefici derivanti dalla disposizione inclusa nel decreto Anticipi, approvato dal governo a ottobre e attualmente in sospeso al Senato, strettamente collegato alla manovra.

Fino a duemila euro in più sugli stipendi di dicembre 2023: chi avrà il bonus

Mentre la legge di Bilancio copre i finanziamenti per i rinnovi dei contratti pubblici, il decreto contiene una norma che prevede l’anticipazione dell’indennità di vacanza contrattuale programmata per gennaio 2024.

In pratica, ciò si traduce in buste paga più consistenti per milioni di lavoratori che, già beneficiari della tredicesima a dicembre, potranno contare su un mese sicuramente soddisfacente dal punto di vista economico.

Gli importi

Gli importi variano in base alla mansione e all’inquadramento. Alcune categorie potrebbero ricevere una somma unica di 700 euro, mentre per altre si potrebbe arrivare fino a duemila.

Tuttavia, ci sono eccezioni, come nel caso dei dipendenti comunali e provinciali che non riceveranno il bonus, poiché la responsabilità dovrebbe essere dell’ente locale e non dello Stato. Perciò questi lavoratori pubblici riceveranno l’indennità a rate a partire dal 2024, come previsto in precedenza.

Ad esempio, un operatore ministeriale riceverà circa 700 euro, che saliranno a meno di 900 se è un assistente, a meno di 1.200 se è un funzionario e a oltre 1.900 se è un dirigente.

Gli insegnanti della scuola dell’infanzia supereranno i mille euro, mentre quelli della scuola secondaria saranno oltre i 900. I dirigenti scolastici riceveranno più di 1.500 euro. Gli infermieri supereranno gli 1.100 euro, mentre i dirigenti medici riceveranno oltre 1.500 euro. Tuttavia, coloro che beneficeranno dell’anticipo dovranno fare attenzione, poiché in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della fine del 2024, saranno tenuti a restituire parte del bonus, trattandosi di un anticipo.