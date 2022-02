La Festa del Gatto viene celebrata in Italia il 17 febbraio: questa ricorrenza è nata nel 1990 e intende elogiare uno degli animali più amati. Vediamo di cosa si tratta e perchè è stata scelta proprio questa data.

Festa nazionale del Gatto: cosa è

La Festa Nazionale del Gatto ricorre il 17 febbraio ed è stata istituita nel 1990: in quell’anno, la giornalista gattofila Claudia Angeletti propose un referendum tra i lettori della rivista “Tuttogatto” per stabilire il giorno da dedicare a questi animali. La proposta vincitrice fu quella della signora Oriella Del Col, secondo cui il giorno adatto fosse il 17 febbraio. Una scelta non casuale ma dettata da alcuni specifici motivi. Scopriamo quali.

Festa nazionale del Gatto: perchè il 17 febbraio

Oriella Del Col motivò la sua proposta per questa data come giornata del gatto in questo modo:

Febbraio è il mese del segno zodiacale dell’ Acquario, ossia degli spiriti liberi ed anticonformisti, come quelli dei gatti che non amano sentirsi oppressi da troppe regole. Tra i detti popolari, febbraio veniva definito “il mese dei gatti e delle streghe”, creando una connessione tra gatti e magia. Il numero 17, nella tradizione italiana, è sempre stato ritenuto un numero portatore di sventura: stessa sorte per i gatti, considerati in passato come animali che portassero sfortuna. La sinistra fama del 17 è determinata dall’anagramma del numero romano che da XVII si trasforma in “VIXI” ovvero “sono vissuto”, di conseguenza “sono morto”. Non vale allo stesso modo per il gatto che, per leggenda, può affermare di essere vissuto vantando la possibilità di altre vite. Il 17 diventa quindi “1 vita per 7 volte”.

In varie città d’Italia si festeggia questa giornata con iniziative artistiche o di solidarietà a favore di questi animali.

Immagini per la festa del gatto

Per chi è amante dei gatti o semplicemente vuole ricordare questa data speciale, celebrando il proprio felino, ecco alcune immagini carine e simpatiche da dedicare a questi animali.