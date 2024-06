È ancora Josi Della Ragione a vincere le elezioni a Bacoli. Il sindaco uscente dunque batte il suo unico avversario in questa tornata elettorale, Ermanno Schiano.

Festa a Bacoli, Josi Della Ragione si riconferma sindaco

Della Ragione è sostenuto dal Partito Democratico e altre 3 tre liste civiche. L’avversario, Schiano, è sostenuto dall’area di centro destra con il partito di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Italia Viva e altre 3 liste civiche.

“Sono il sindaco di tutti” – sono state queste le prime parole del riconfermato sindaco Della Ragione ai microfoni di Teleclubitalia. “Lavorerò con tutte le forze politiche per continuare nel lavoro fatto fino ad oggi. Ringrazio tutta la città di Bacoli per il supporto. Non è facile di questi tempi avere il supporto e la fiducia dei cittadini”

