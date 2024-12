Pontecagnano. Auto in panne, travolto da un’altra macchina: Antonio muore a 25 anni

Una tragedia ha scosso la comunità di Montecorvino Pugliano, località del salernitano, ieri mattina, domenica 22 dicembre, quando Antonio D’Arcangelo, un giovane di 25 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada del Mediterraneo (A2), tra gli svincoli di Pontecagnano e Montecorvino.

Fermo in autostrada con l’auto in panne, viene travolto da un’altra macchina: Antonio muore a 25 anni

La vittima era alla guida di una Smart che ha subito un guasto meccanico improvviso, costringendolo ad accostare sul lato destro della carreggiata. Nonostante i tentativi di mettere in sicurezza il veicolo, una BMW che sopraggiungeva con a bordo una coppia, non è riuscita a evitare l’impatto. L’auto del giovane è stata colpita in pieno, e per Antonio D’Arcangelo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. I due occupanti della BMW, un uomo e una donna, sono stati invece leggermente feriti e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia stradale, un’ambulanza del 118 e i tecnici dell’Anas per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorrere il giovane, non è stato possibile salvarlo. Il traffico sull’autostrada è stato bloccato per diverse ore per consentire le operazioni di rimozione dei veicoli e i necessari rilievi da parte delle autorità competenti.

La notizia della tragedia ha suscitato un profondo dolore nella comunità di Montecorvino Pugliano. Il sindaco del comune, Alessandro Chiola, ha espresso il suo cordoglio e la vicinanza alla famiglia D’Arcangelo attraverso un post sui social. “In momenti come questo le parole sembrano insufficienti per esprimere il dolore e il vuoto che una perdita così improvvisa lascia in tutti noi”, ha scritto il sindaco. “A nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza, desidero esprimere la più sentita vicinanza alle famiglie D’Arcangelo – Montella, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.”