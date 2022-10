È finita la storia d’amore tra Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri e la compagna Letizia Porcu. Dopo di 17 anni e una figlia insieme, la coppia ha deciso di dirsi addio.

Federico Fashion Style e Letizia si sono lasciati

L’annuncio arriva all’indomani del party di lusso che il parrucchiere ha organizzato a Milano, in occasione dei suoi 33 anni computi lo scorso 5 ottobre. Ogni anno il famoso hairstylist dei vip è solito festeggiare insieme a Letizia, ma questa volta la compagna non era presente; al suo fianco, però, c’era la piccola Sophie, alla quale Federico ha dedicato le sue 33 candeline.

“Ogni mio traguardo è solo per te. Tu che mi hai regalato la vera gioia di vita, tu che mi rendi felice ogni giorno, tu che sei speciale per me. Noi siamo la vittoria. Ti amo Sophie e ti amerò per sempre”, scrive sui social. A stretto giro è arrivato anche l’annuncio della rottura sul profilo Instagram di Letizia: “Dopo 17 anni insieme la strada mia e di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia”.

17 anni insieme

Da anni Letizia si batteva in difesa del compagno, nei confronti del quale imperversavano pettegolezzi circa il suo orientamento sessuale diverso da quello dichiarato. Nei mesi scorsi, Federico commentava così la decisione di non sposare la sua metà: “Il matrimonio è fuori moda. Oggi quelli che si sposano si lasciano dopo pochi anni. Letizia ha sempre lavorato al mio fianco, lasciandomi libero di inseguire i miei sogni: è il perno della mia famiglia. Le devo tanto”. Insieme dal 2013, Federico e Letizia si erano conosciuti nel 2006. La bambina è nata cinque anni fa tramite inseminazione artificiale. Dopo 17 anni, la loro storia è giunta al capolinea.