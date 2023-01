Federico Lauri, meglio noto con il suo nome d’arte Federico Fashion Style, avrebbe deciso di fare coming out. Oggi, infatti, sarà di nuovo ospite di Silvia Toffanin, nel suo programma “Verissimo”.

“Federico Fashion Style è gay: farà coming out a Verissimo”

Al momento questa informazione non è stata né confermata né smentita, ma quasi sicuramente Lauri tornerà a parlare della sua vita privata che è stata particolarmente sotto i riflettori.

Da quando è diventato un personaggio pubblico le domande sul suo essere così estroso si sono moltiplicate, del suo abbigliamento e dell’utilizzo di molti gioielli per alcuni erano un evidente modo di comunicare al mondo il suo orientamento sessuale. Federico però ha sempre risposto rimandando al mittente le critiche e affermando di amare la compagna. Questa sua posizione così netta è andata un po’ a modificarsi dopo la separazione da Porcu.

Infatti, di recente, ha riferito sui social di essere vicino “a dire tutta la verità a 360 gradi”. Alessandro Rosica, noto sui social come “Investigatore Social”, ha svelato che nell’intervista a Verissimo Lauri “ha ammesso di essere gay e allo stesso tempo di aver amato la mamma di sua figlia“.

“Non mancheranno frecciatine molto forti verso di lei (ovvero Letizia, ndr). Il parrucchiere ha infine rivelato – scrive ancora Rosica – di aver sempre voluto tutelare sua figlia e ci tiene a precisare di aver sempre riferito tutto a Letizia anni fa, cosa non vera”.

Rosica oltre a svelare questa presunte dichiarazioni di Lauri aggiunge anche che il parrucchiere delle vip avrebbe scelto di dirlo in tv per “prendere fior di quattrini e far coming out davanti tutta Italia”.